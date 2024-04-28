國台辦：希望台灣盡快全面恢復兩岸海空直航

國務院台辦發言人朱鳳蓮4月28日答記者問（圖源：北京日報） 中評社北京4月28日電／國務院台辦發言人朱鳳蓮28日應詢表示，希望台灣方面充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，盡快全面恢復兩岸海上客運直航，恢復開通天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航。



有記者問：交通運輸部、民航局今天宣布通過兩會協議既有聯繫渠道促請台方恢復兩岸海上客運直航和擴大恢復兩岸空中客運直航大陸航點。請問發言人對此有何評論？



朱鳳蓮回應表示，兩岸直接通航，極大便利了兩岸民眾往來，為增進兩岸同胞的共同利益發揮了重要作用。去年以來，隨著疫情防控進入新階段，我們順應台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，積極推動兩岸空中、海上直航和“小三通”復航。兩岸空中客運直航航班、運量雖較疫情期間有所增長，但因航點有限，總體上兩岸往來仍有較大不便，兩岸海上客運直航至今也尚未復航。兩岸民眾對兩岸空中、海上直航全面復航的呼聲非常強烈。我們希望台灣方面充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，盡快全面恢復包括平潭－台北、平潭－台中、廈門－台中、廈門－基隆、浙江大麥嶼－基隆航線在內的兩岸海上客運直航，恢復開通天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航。

