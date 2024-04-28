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中國紅十字會願向花蓮地震災區捐贈活動板房
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2024-04-28 17:11:02
中評社香港4月28日電／記者28日從中國紅十字會總會獲悉，為支持台灣花蓮縣開展救助工作，中國紅十字會願向台灣紅十字組織捐贈一批活動板房，用於花蓮災區民眾的人道救助，首批將發送100套。
新華社報導，4月3日，台灣花蓮海域發生7.3級地震，造成當地部分民眾居住困難。地震發生後，大陸方面第一時間表達高度關切和深切慰問，表示願意向受災同胞提供救災援助。經瞭解，花蓮災區民眾希望盡快有較為安定、相對方便舒適的活動板房住所。
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