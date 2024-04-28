菲律賓明後日所有公立學校因酷熱暫停實體課

中評社香港4月28日電／菲律賓持續受到酷熱天氣影響，首都馬尼拉昨日錄得攝氏38.8度的破紀錄高溫，打破1915年5月錄得38.6度的紀錄。氣象部門預測，明日的體感溫度更會高達45度，預計異常酷熱天氣至少會持續到5月中旬。



香港電台報導，菲律賓教育部宣布，由於天氣酷熱，加上公共交通司機發動全國罷工，明日和後日所有公立學校將會暫停實體課。



菲律賓許多學校沒有安裝冷氣機，另外，民眾紛紛湧到游泳池和設有空調的購物中心避暑。