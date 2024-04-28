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布林肯再到中東討論推動加沙停火
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2024-04-28 17:24:11
中評社香港4月28日電／美國國務卿布林肯將會再到中東討論推動加沙停火。
據香港電台報導，布林肯會在沙特阿拉伯出席世界經濟論壇特別會議。會議在當地周日起舉行，預料中東問題將成為焦點之一。
在中東期間，布林肯亦會出席海灣阿拉伯國家合作委員會的部長會議。美國國務院發言人米勒說，布林肯將與地區夥伴討論，為實現加沙停火，以確保人質獲釋所做的努力，並將強調防止衝突蔓延，以及確保向加沙持續提供援助的重要性。
另一方面，以色列表明，政府首要任務是令被扣押在加沙的人質獲釋。
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