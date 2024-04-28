美國“3高”導致日元加速貶值

中評社香港4月28日電／在4月26日的紐約外匯市場上，日元對美元匯率跌至1美元兌換158.5日元。創下1990年5月以後34年來的最低值。雖然日本財務省暗示會進行買入日元、拋售美元的匯率干預，但很多觀點認為，目前日元走低、美元走高的根本原因在於美國的“3高”，也就是高經濟增長率、高通貨膨脹、高利率，日本相關部門能夠採取的措施有限。



日經中文網消息，在4月26日的金融政策決定會議上，日本銀行（央行）決定維持貨幣政策現狀。有觀點認為，“市場對枯燥乏味的指導方針明顯感到失望”（荷蘭大型金融企業荷蘭國際集團），會議結束後，東京外匯市場的日元匯率跌至1美元兌換156日元。在當天的紐約外匯市場，日元貶值速度加快，以1美元兌換158.3日元左右收盤。



日元貶值背後反映出市場對堅挺的美國經濟的期待，以及對其導致長期通貨膨脹的擔憂。從25日公佈的1～3月美國國內生產總值（GDP）來看，個人消費和設備投資十分堅挺。在歐洲和中國經濟低迷、中東局勢動盪的情況下，全球貨幣很容易流向美國進行投資和購買美元。



堅挺的經濟還引發了因擔心通膨而購買美元的現象。美國商務部26日公佈的數據顯示，3月份美國個人消費支出（PCE）價格指數同比上漲2.7%，漲速相較於2月的2.5%加快。由於擔心美國聯邦儲備委員會（FRB，美聯儲）的貨幣緊縮政策長期化，在25日的美國債券市場，作為長期利率指標的10年期國債收益率上升至4.73%，這是2023年11月以來的最高水平。日美利息差擴大，對拋售日元、買進美元的動向起到推動作用。



美聯儲官員之間也多數認為，在頑強的通貨膨脹和經濟堅挺的背景下，到確信控制住通貨膨脹“需要比預期更多的時間”（美聯儲主席鮑威爾）。由於高增長率、高通膨、高利率，美元指數維持在2023年10月下旬以來的新高水平。



對於控制不住的日元貶值，市場紛紛認為日本財務省和日本央行目前無計可施。美國班諾克本全球外匯(Bannockburn Global Forex)的馬克·錢德勒(Mark Chandler)說：“日本2022年的匯率干預之所以起作用，是因為在美國利率創下高點的時候實施的。在美國聯邦公開市場委員會（FOMC）和美國就業統計即將到來的背景下，日本當局應該沒有當時那樣的自信”。



好像趁人之危，對沖基金在加速拋售日元。美國商品期貨委員會（CFTC）4月26日公佈的數據顯示，截至4月23日代表投機商買賣動向的“非商業部門”的相對於美元超賣日元17萬9919手。連續6周擴大，創下2007年6月以來的超賣新高。



Forexlive的分析師Adam Button說：“即使日本當局決定實際干預外匯，在美元及美國的基礎（經濟基礎）情況改變之前，都是逆勢而為”。日本自民黨的眾議院議員越智隆雄在接受路透社採訪時說：“如果日元兌美元貶值到160日元、170日元，必須採取某些措施”，似乎日元被拋售貶值到160日元也是在視野範圍內的。



在本來就警惕匯率干預的背景下日元匯率一週貶值3日元以上是非常罕見的。2022年9月和10月的匯率干預時也是在比上週末日元貶值3日元左右的時候決定干預的。如果美國聯邦公開市場委員會上降息預期進一步減弱，緊急情況下的外匯干預選項也將變得具有現實意義。