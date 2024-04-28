桃園穆斯林開齋節登場　康乃馨贈新住民過節

桃園市開齋節28日在桃園龍岡清真寺溫馨登場。（中評社 盧誠輝攝） 新住民準備豐盛美食慶祝開齋節登場。（中評社 盧誠輝攝）

中評社桃園4月28日電（記者 盧誠輝）桃園穆斯林開齋節28日溫馨登場，中國國民黨桃園市長張善政主持黃姜飯塔祈福儀式，數十名伊斯蘭教信徒穿著傳統長袍、戴頭巾，盛裝慶祝開齋節登場，因5月第2個周日是台灣的母親節，張善政特別準備康乃馨親送給現場女性新住民，提前獻上祝福。



伊斯蘭齋戒月是依照伊斯蘭曆擇定，日期並不固定，在齋戒月這段期間，伊斯蘭信徒只能在太陽下山後進食，28日桃園市開齋節則是慶祝齋戒月結束，現場新住民準備了豐盛美食慶祝開齋。



桃園市開齋節28日在桃園龍岡清真寺溫馨登場，包括張善政、國民黨桃園市議員舒翠玲和朱珍瑤、移民署桃園市服務站主任黃英貴、桃園市府婦幼發展局長杜慈容、新住民聯合服務中心執行長陳信守、中壢區長李日強、駐台北印尼經濟貿易代表處秘書Sri Hartanti、財團法人清真寺董事長馬仁偉、巴基斯坦關懷協會理事長羅阿里、桃園市商圈產業聯合會會長王根深等人都與會出席。



張善政表示，開齋節是伊斯蘭教中最重要的節日，相當於華人的農曆新年，而歷經千年的伊斯蘭齋月文化傳遞不浪費食物的精神，與現今國際上倡導永續發展、珍惜資源的理念相呼應，其精神與文化令人欽佩。



張善政指出，桃園是族群融合的大城市，從原住民、閩南人、客家人、漢人以及近年陸續移入的新住民等，多元族群豐富了桃園的文化與生活。目前市府婦幼局正積極協助新住民適應桃園在地生活，盼打造桃園成為新住民第二個家，讓各族群在桃園安居樂業。



桃園開齋節的重頭戲黃姜飯塔祈福儀式，由張善政切下黃姜飯塔頂，祈求眾神庇佑、風調雨順；活動最後，張善政也特別親自致贈現場新住民婦女朋友們康乃馨花束，在母親節前夕獻上祝福。



桃園市府婦幼發展局表示，市府舉辦各種多元文化活動，盼讓新住民感受到歸屬感，同時也能讓更多人瞭解新住民的文化與習俗，從而建立更具包容性的社會氛圍，打造友善的社區環境。為促進新住民二代與家庭之間的溝通以及增進對穆斯林文化的理解，新住民聯合服務中心將在今年暑假舉辦“認識穆斯林文化”親子走讀活動，增進對穆斯林在桃園生活軌跡的認識。