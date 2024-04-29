中評現場：傅崐萁觀車展　希凝聚民族創造力

中國國民黨民意代表參訪團傅崐萁一行28日下午前往北京中國國際展覽中心順義館參觀2024北京國際車展（中評社 海涵攝） 中評社北京4月29日電（記者 海涵）中國國民黨民意代表參訪團傅崐萁一行28日下午前往北京中國國際展覽中心順義館參觀2024北京國際車展，這是傅崐萁一行離京返台前的最後一個公開行程。



2024北京國際車展以“新汽車 新時代”為主題，國內外知名汽車品牌攜全新產品高規格參展。在此次車展中，全球首發車117台，創歷史之最；新能源車型278款，概念車41台。傅崐萁一行下午4點多抵達車展現場時，場館內依舊有不少前來參觀的民眾，可見車展人氣之高。



傅崐萁一行重點參觀了紅旗、小鵬、比亞迪等汽車展廳。中評社記者在現場看到，傅崐萁對大陸自產車輛很感興趣，不時就價格、續航、是否是電車、是否能現場訂購等問題詢問隨行人員。在參觀過程中，傅崐萁多次主動試乘汽車，包括跑車、越野車、商務車等多款車型。在試乘時，傅崐萁也會在講解員介紹下，感受汽車座椅按摩功能、汽車內飾材質、折叠小桌板、汽車電子顯示屏等貼心設計。“車輛很漂亮、很舒服，”傅崐萁說，車輛的設計既精致又體貼，符合當代消費者的需求，能夠為車主提供舒適和便捷。



在紅旗汽車展廳，傅崐萁停留最久，並一連試乘了4輛汽車，還與展出車輛合影留念。在乘坐其中一輛紅旗汽車時，傅崐萁感慨道，“紅旗汽車真的很漂亮、很高雅，我非常喜歡。汽車的整體設計已經提升到另外一個境界，相信未來能夠吸引更多消費者喜歡和使用紅旗車輛。”



參訪結束後，傅崐萁說，在北京參訪世界先進的汽車站感受頗多。今天展出的車輛有兩三百種，其中70%都來自於中國大陸。將近200年的“東亞病夫”在21世紀迎來了民族工業的復興。相較世界一流車輛，大陸自行生產的車輛不僅具備足夠競爭力，而且更加人性化、更實用、更有個性，能夠滿足不同消費者的使用需求。



傅崐萁說，未來，不僅在汽車領域，在更多其他領域，兩岸都應該合作。我們要跟全世界競爭，並非兩岸之間對抗。我們更希望中華民族的生命力、創造力凝聚在一起，引領國際風潮。

