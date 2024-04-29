新北鶯歌陶瓷技藝　腳踢轆轤源自泉州

新北鶯歌陶瓷博物館保有傳統源自泉州的“腳踢轆轤”拉坯技法。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月29日電（記者 鄭羿菲）台灣早期傳統製陶，無電動機械輔助，都是以人力手工製坯為主，新北鶯歌陶瓷博物館內也保有傳統源自泉州的“腳踢轆轤”技法的老師傅，只見老師傅俐落地以“腳力”讓200公斤的轆轤高速轉動，再以手藝拉出壺形，保留傳統文化傳承外，也讓參觀的民眾驚訝連連、拍手叫好。



新北市鶯歌區製陶分為“福州派”與“泉州派”，而泉州派的特色就是以腳踢轆轤、高速旋轉的拉坯法為主，又稱為“車做”，承自福建泉州府晉江縣磁灶陶師，以泉州府晉江縣磁灶鎮的吳姓後人為主，除了在鶯歌地區延續傳承外，也有陶師出外發展而影響全台各地的製陶產業，可說是台灣手拉坯製陶工藝的源頭。



由於在電動拉坯機普及後，腳踢轆轤技藝幾乎凋零，也成為台灣無形文化資產的保護項目之一。



新北市立鶯歌陶瓷博物館位於台灣新北市鶯歌區，在2000年11月26日正式開館，佔地12公頃，是台灣第一座以陶瓷為主題的專業博物館，建築形式以清水模、鋼骨架、透明玻璃空間做變化。



鶯歌陶瓷博物館園區陳列許多陶瓷藝術作品，其中又以館方在“遠的要命藝術廁所”打造的網美打卡新景點“許願糖果牆”最具話題，吸引不少民眾特別前來在約2萬顆多彩釉色的大大小小陶球前留下美照紀念，且洗手間內外也有9組奇幻構想、玩味十足的陶藝作品，成為全台最有童趣的廁所。