中評鏡頭：桃園龍岡清真寺乘載滇緬孤軍血淚

桃園龍岡清真寺在1964年創建。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月29日電（記者 盧誠輝）桃園龍岡清真寺1964年創建，至今剛好屆滿一甲子。創建緣由是1953年和1961年撤退來台的滇緬孤軍，定居在桃園市中壢區與平鎮區交界龍岡一帶的忠貞新村，隨行眷屬與後裔因長年在泰國或緬甸邊境生長，許多人信奉伊斯蘭教，當時為做禮拜方便，便在當地創建清真寺，乘載著滇緬孤軍顛沛流離的血淚史。



滇緬孤軍是指1949年到1954年間第二次國共內戰後，自雲南退入緬甸北境的“中華民國國軍”，當時散居在泰國北部邊境與緬甸、寮國交界地帶，曾在台灣知名已故作家柏楊所撰寫的《異域》一書中被形容為是“一群被遺忘的人，他們戰死，便與草木同朽；他們戰勝，仍是天地不容！”



滇緬孤軍曾在1950年擊敗前來驅離的緬甸軍隊而聲名大噪，緬甸遂於1953年向聯合國提出控訴，要求滇緬孤軍撤離，聯合國大會也在同年4月23日全體決議通過，對孤軍滯緬行為予以譴責，5月22日”中、美、緬、泰” 四國聯合軍事委員會在曼谷成立，開始協調監督撤軍事宜。1953年11月到1954年5月期間，第一次撤軍共分三批約撤退來台近7千人，第二次撤軍則在1961年3月到4月間，共撤退來台超過4千人。



滇緬孤軍的眷屬及後裔陸續透過依親、就學、結婚等方式來台定居，當時許多人因長年在泰國或緬甸邊境生長，深受異國文化的影響，信奉伊斯蘭教，但因距離台北清真寺有段距離，信徒無法時常北上誦經禮拜，因此在1964年，由退役軍人、軍眷與忠貞新村住戶集議，決定在龍岡興建一座小型清真寺，後透過中國回教協會募款與沙特阿拉伯的資助，共購得近1300平方米的土地後，歷時3年餘落成，1989年更增建禮拜大殿，成為桃園穆斯林做禮拜的聚會所。