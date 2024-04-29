梁啟源語中評：綠擁反核神主牌等著停電吧！

中央大學管理講座教授、“中央研究院”經濟研究所兼任研究員梁啟源。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月29日電（記者 楊騰凱）缺電議題成為全台之痛。中央大學管理講座教授梁啟源接受中評社專訪時表示，民進黨政府選擇廢核，但是再生能源佈建與預期有落差，加上環境影響評估問題卡住新的天然氣接收站工期延宕，他評估今年備轉容量率是-0.2%，今年夏天很可能出現限電危機，如果民進黨繼續把反核當神主牌，那就等著停電吧。



梁啟源為台灣大學經濟學博士、美國哈佛大學博士後研究，專長能源經濟、產業經濟。曾任“中央研究院”經濟研究所研究員、“行政院政務委員”、“國安會”諮詢委員、中華經濟研究院董事長。現為中央大學台灣經濟發展研究中心研究員、中央大學管理講座教授、“中央研究院”經濟研究所兼任研究員。



梁啟源表示，民進黨的能源政策就是要廢核，希望再生能源替代核電，燃氣機組替代燃煤，核電在台灣發電的佔比，2014年曾經達到16%，2016年至少還有12%，但是到了2023年就只剩下6.5%，反觀再生能源從2016年的4.3%，一直到2023年變成9.5%，7年時間大概增加5%，但是最終目標是希望2025年達到20%，今年都已經2024年了，那怎麼可能達到？再生能源的佈建與民進黨政府預期的目標有很大落差。

