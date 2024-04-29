林永樂：布林肯訪華不樂觀　台灣要靠自己

林永樂對美國國務卿布林肯訪華，認為不樂觀。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月29日電（記者 盧誠輝）針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日到26日訪華3日，台灣前“外交部長”林永樂接受中評社訪問認為，布林肯此行主要是控管美中關係，希望藉此為美國總統拜登（Joe Biden）在年底大選加分，但從結果看來還是不樂觀，未來美中的競爭和對立還是會持續，台灣未來還是要靠自己去創造新的局面。



林永樂，美國喬治城大學外交學院碩士，現任對外關係協會會長、“國策研究院”資深顧問、台中市政府國際事務委員會委員。歷任駐格瑞那達大使兼駐聖文森“大使”、駐印尼代表、駐歐盟兼駐比利時代表，2012年9月在馬英九任內接任“外交部長”，2016年政黨輪替後持續受到蔡英文重用，同年7月擔任駐英代表，2020年7月退休。



林永樂表示，布林肯此次訪中的重點是在控管美中關係，希望能藉此為美國總統拜登加分，因為美國大選11月就要登場了，若美中關係能被有效控管，才能凸顯拜登對中政策是成功的，這也有利於拜登年底選舉。



他指出，但也因為美國今年是大選年，所以美中關係目前看起來還是不樂觀，且美國還有以色列跟跟巴勒斯坦的加沙走廊問題也亟待解決，但目前看起來也都不是很樂觀，而美中關係本來就會影響到台灣，美國的印太戰略裡面雖然不包括台灣，但其實跟台灣還是有很多的互助與合作，因此他希望美國和中國大陸應該還是要找到更好的相處模式。



他認為，美國跟中國大陸對立，現在看起來已越來越明顯，不管是貿易戰、關稅戰、科技戰或晶片戰，而當美中關係越來越惡化的時候，其實台灣也會受到波及，台灣未來要怎麼樣去創造新的局面？還是有很多挑戰在裡面。

