傅崐萁滿載惠台措施返航　藍黨團報喜

傅崐萁率藍委團訪問大陸，帶回多項惠台措施。（傅崐萁辦公室提供） 中評社台北4月28日電（記者 楊騰凱）中國國民黨團“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委團訪問大陸，國民黨團28日發布新聞稿表示，此行獲得大陸宣布多項惠台措施，成果豐碩，證明兩岸和平交流、理性對話，可避免惡意螺旋不斷上升，民進黨做不到、不願做、不想做，衹有國民黨積極認真在做。



此次傅崐萁率團訪陸，大方面宣布捐助花蓮震災災民組合屋、開放文旦柚恢復輸陸、重啟大陸福建居民赴馬祖觀光，以及福建省政府提出新一波13項惠台措施。



福建省政府28日發佈新一批惠台利民政策措施，包含便利台胞來閩交流、工作、生活，以及扶持台資企業發展與鼓勵來閩就業創業和培訓實習等共13條。



傅崐萁26日晚間率16名藍委訪問北京，28日深夜11時35分返台。



國民黨團表示，傅崐萁率黨籍委員共17人，背負著人民重啟兩岸和平交流、理性對話的期待訪問大陸，不到三天時間，大陸官方接連宣布，捐助花蓮震災災民組合屋、開放文旦柚恢復輸陸、重啟大陸福建居民赴馬祖觀光，以及福建省政府新一波13項惠台措施，成果豐碩。



國民黨團表示，這同時證明兩岸和平交流、理性對話，可避免惡意螺旋不斷上升，民進黨做不到、不願做、不想做，衹有國民黨積極做、努力做、認真在做。



國民黨團表示，本次黨團成功出訪，證明兩岸在維護2350萬台灣民眾權益的最優先前題下，兩岸依然可以展開對話、良性溝通、化解敵意，國民黨“立院”黨團為了兩岸和平穩定發展持續努力不懈、成功達成使命。



國民黨團指出，這些成果也再次證明，兩岸不管官方還是民間，只要理性溝通、良性對話，受惠的絕對是台灣的百工百業、全體善良的台灣民眾，兩岸絕對不是衹有對抗、衝突，民進黨所堅持的“抗中保台”，事實上是持續害台，只會讓敵意螺旋越加上升。



國民黨團呼籲，520即將上任的“賴政府”及民進黨中央，應理性、正面看待此次國民黨“立院”黨團帶回來的交流成果，並在此良性的基礎及前題下推動兩岸官方的融冰對話，開啟務實的兩岸交流，才是全台2350萬人之福。