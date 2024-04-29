劉燈鐘語中評：金門觀光受雙重夾擊慘兮兮

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月29日電（記者 方敬為）習馬二會使兩岸旅遊回春出現契機，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，金門觀光業者格外期待習馬二會帶來效益，由於金門經濟以觀光業為主，但自從214漁船事件後，兩岸關係緊繃，感覺金門有變成“戰地”的風險，台灣遊客赴金旅遊意願下滑，加上陸客不來，儼然“雙重夾擊”，因此兩岸觀光政策若能鬆綁，互利互惠，對金門經濟有巨大幫助。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



劉燈鐘表示，兩岸觀光對金門發展而言格外重要，金門是外島，本身沒有工業、製造業，當地民眾的經濟發展主要仰賴觀光旅遊，當兩岸關係惡化，觀光旅遊活動緊縮，金門縣必然首當其衝。



談到金門觀光旅遊發展近況，劉燈鐘指出，金門觀光旅遊近年先是受到COVID-19疫情衝擊，雖然在疫情趨緩而邊境尚未解封的那段期間，有受惠於境內旅遊熱潮，但邊境解封後，台籍旅客訪金人次就大幅銳減，大家比較對海外旅遊感興趣，加上小三通自疫情後停擺，迄今為止仍未全面開放，禁止陸客自由行，導致金門的觀光旅遊表現大不如前。



他說，近期金門的觀光發展又碰到突發狀況而雪上加霜，也就是今年2月14日發生的陸籍漁船因躲避台灣海巡艇追緝翻覆事件，造成陸籍漁民傷亡，也衝擊兩岸關係，大陸方面隨後常態性在金廈水域巡航執法，並且展開聯合警巡，水域情勢升溫，也讓台籍旅客感到緊張，進而影響赴金門旅遊的意願。

