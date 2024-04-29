中評關注：藍委團訪陸成功　黨內結構起變化

國民黨團總召傅崐萁堅定率團訪陸，取得許多實質好成績。（中評社資料照） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁26到28日率16位黨籍“立委”訪問中國大陸，大陸接連宣布13項惠台措施，包含重啟福建居民到馬祖觀光、20城市補發辦“入台證”、恢復開放台灣文旦柚進口等等，在兩岸官方斷絕往來狀況下，藍委團取得不凡成績。



其中，主導此次訪問的傅崐萁，經過此行後，在黨內的影響力和話語權勢必有機會再往上攀升，讓國民黨內權力結構起了微妙變化。



傅崐萁在此行之前承受不僅是來自綠營和網路側翼的全面圍剿，加上花蓮震災問題持續，連國民黨內部都傳出雜音，質疑是否真的該在“立院”會期間一定要前往大陸訪問，一度傳出傅可能改期或者取消此次行程的消息。



但最終傅崐萁頂住壓力，以促進兩岸和平為最大目標，仍如期率藍委團出訪，加上此次包括他在內共17位藍委，規模是2016年民進黨執政以來最大，經過三天的交流後，陸方也釋出實質善意，都讓此團後續影響力更大且更廣。



而這樣的狀況對於傅崐萁來說更是大大加分，尤其在剛落幕的習馬二會後接續訪陸，且受到陸方的高規格接待，包括和全國政協主席王滬寧的會面等等，都能塑造自己是藍營內除了馬英九外，是對陸交流溝通實力排名在前幾位的。



也就是這樣的氛圍，後續會進一步牽動國民黨內的權力結構變化，最先受到衝擊的將是黨主席朱立倫。