中評現場：傅崐萁會台商　共話兩岸和平發展

中國國民黨民意代表參訪團傅崐萁一行28日下午與在京與台商代表會面（中評社 海涵攝） 中評社北京4月29日電（記者 海涵）中國國民黨民意代表參訪團傅崐萁一行28日下午與在京與台商代表會面，並就兩岸關係和平發展、經濟合作等話題進行座談。



傅崐萁一行在熱烈的歡迎氛圍中步入會議廳。中評社記者現場看到，傅崐萁一一同與會台商代表握手問候，重逢欣喜之際更是直接擁抱或合影留念。在座談會正式開始前的幾分鐘裡，參訪團一行同與會台商代表相見歡、溝通交流不斷——初次認識的趕忙拿出手機交換聯繫方式、友人再聚的則寒暄敘舊。



參加座談的全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏表示，兩岸經濟交流合作成效顯著，廣大台商在大陸取得了長足的發展、兩岸同胞是手足兄弟，唯有密切交流合作，越走越近，才能造福兩岸民生福祉。民進黨當局以“抗中”為名為兩岸交流合作設置種種障礙，不得人心也無法得逞。希望國民黨民意代表能反映大陸台商在“九二共識”基礎上維護兩岸關係和平發展的堅定立場，推動破除兩岸交流合作障礙，多做造福兩岸同胞的好事。



參團的民意代表對與會台商關切作了回應。傅崐萁表示，國民黨此行打破民進黨當局層層阻礙，就是為了推動兩岸關係和平發展，敦促民進黨當局盡快開放兩岸正常交流往來。在當前複雜嚴峻的外部環境下，兩岸的和平穩定發展備受矚目，承載了兩岸同胞的共同心願，應當受到各方正視、珍視。“九二共識”是兩岸交流合作的基礎，在此基礎上兩岸開展各領域交流合作，成果豐碩。廣大台商在大陸扎根發展、開枝散葉，就是兩岸同胞同心協力、攜手打拼，共同應對複雜嚴峻外部環境的最好體現。兩岸同胞同屬中華民族，同根同源，有共同的祖先、共同的文化，理應共享中華民族偉大復興榮光、兩岸的民間交流和經貿往來不應受到人為限制，希望兩岸盡快恢復協商對話，恢復兩岸大交流、大合作、大發展局面，確保台海和平穩定、人民安居樂業。

