中評關注：在野黨接續訪陸　民進黨壓力大

賴清德520即將上任，兩岸關係壓力很大。（中評社 資料照) 中評社台北4月29日電（記者 黃筱筠）賴清德即將在520就職，繼馬英九訪大陸，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領16位藍委訪陸帶回大陸13項惠台利多，民進黨再度以抹紅老招應對。但民眾似乎漸漸感受到民進黨除了反中，並不能解決農民、觀光業難題，抹紅效果越來越差，賴清德上任後的執政壓力也會越來越大。



布林肯在520前夕訪華，巧合的賴清德也在民進黨中執會拋出“兩岸執政黨負責任的展開良性對話”。賴清德喊話當然是看到馬英九與藍委率續訪陸，但陸方卻不與民進黨交流，擔心在野黨掌握兩岸話語權，也期待與大陸對話。



尤其，蔡英文執政8年兩岸關係陷入僵局，官方交流完全停擺。如果賴清德上台能恢復兩岸民間交流，改善農民、觀光業環境，繁榮經濟，甚至讓陸生能夠來台，化解台灣私立高校倒閉問題。若能適度恢復兩岸交流，將會化解賴清德很大壓力，也讓他可超越蔡英文。



17位藍委訪問大陸，佔藍委席次近三分之一，陸方釋出具體善意，宣布將率先開放福建民眾赴馬祖旅遊，並提到會等到平潭與台灣海上客運直航恢復後，再開放福建民眾到本島旅遊。綠營側翼又在網路上批評，開放範圍這麼小。但這些在綠營執政完全辦不到，現在綠營側翼批評藍軍只是迴力鏢彈回民進黨執政。



中美高度競爭關係下，美國國務卿布林肯日前訪華，雖雙方關係仍緊張，但美媒都解讀有交流總比無話可說好。布林肯也在上海品嘗當地傳統小吃，觀看了一場中國籃球季後賽，並在紐約大學分校與美中學生進行交流。加上布林肯訪問結束前往北京機場前，還買了美國樂壇天后泰勒絲唱片與中國大陸搖滾歌手竇唯的專輯，試圖傳達中美之間的文化交流。



在美方動作下，加上賴清德這次大選得票僅有四成是少數執政，賴上任後不管是看著美方動作，或是希望爭取更高支持度，都應該讓兩岸關係有所改善，在野黨若接下來仍頻繁組團訪陸，再帶回好消息，賴執政的壓力會很大。