快評：推動兩岸交流造福同胞　大陸誠意實足

中評社快評/4月26日至28日，中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁率領16位國民黨“立委”訪問北京，大陸高度重視。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見傅崐萁一行時表示，大陸將持續推動兩岸交流合作、融合發展，同台灣同胞一道，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興；強調“我們把為兩岸同胞謀福祉作為發展兩岸關係的出發點和落腳點，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，願同台灣同胞共享中國式現代化發展機遇，共創中華民族綿長福祉”。大陸文旅部和海關總署也熱烈歡迎傅崐萁一行，並認真聽取意見，進行深入交流。



此次傅崐萁率團訪陸，大陸方面宣布捐助花蓮震災災民組合屋、開放文旦柚恢復輸陸、重啟大陸福建居民赴馬祖觀光，以及福建省政府推出新一波13項惠台措施。



國民黨團28日則發布新聞稿表示，傅崐萁此行獲得大陸宣布多項惠台措施，成果豐碩，證明兩岸和平交流、理性對話，可避免惡意螺旋不斷上升。國民黨團呼籲，520即將上任的“賴政府”及民進黨中央，應理性、正面看待此次國民黨“立院”黨團帶回來的交流成果，並在此良性的基礎及前題下推動兩岸官方的融冰對話，開啟務實的兩岸交流，才是全台2350萬人之福。



大陸高度重視傅崐萁一行，相關部門認真聽取意見，釋出明確的政策信息，表達了持續推動兩岸交流合作、造福台灣同胞的善意和誠意。

