17藍委訪陸深夜返台　傅崐萁：收穫豐碩

傅崑萁開心揮手向媒體打招呼。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁26日下午率領16藍委訪問大陸，展開3天2夜旋風式訪問行程，17位藍委28日分別搭乘長榮BR715和華航CI518班機從北京起飛，在深夜10時50分和11時26分陸續抵達桃園機場，傅崐萁在桃園機場受訪時表示，過去民進黨執政8年兩岸斷線，經由此行在這麼短的時間內，能有豐碩的成果，感謝社會各界對他們的期待，這只是個開始，期盼兩岸未來能打破過去的寒冬，迎向春暖花開。



這是史上規模最大的一次藍委訪陸團，17位藍委名單包括傅崐萁、羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺，成員橫跨北、中、南、東部的區域“立委”，還有前藍委游毓蘭和張育美、前台大政治系教授楊永明等人也隨行，聲勢浩大。



28日深夜約11時許，搭乘長榮BR715航班的王鴻薇、游顥、游毓蘭、張育美和楊永明陸續出關走出桃園機場第二航廈入境大廳，各個都笑容滿面開心向媒體打招呼。張育美告訴中評社，因為班機客滿才會分兩班搭乘。游毓蘭則說，不管在機場或飛機上遇到許多台灣民眾都對國民黨“立院”黨團這次能到北京去談抱持高度肯定，讓兩岸的冰凍期總算有解凍的機會，這2天的行程分別拜會了大陸全國政協主席王滬寧、大陸文旅部和海關總署，都獲得積極正面的回應，也表示只要國民黨“立院”黨團提出的申請，大陸都將儘快完成審核。

