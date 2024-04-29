陸軍機繞台像剝洋蔥　張延廷預言1事

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電／台軍方28日公布，自27日上午6時起至今日上午6時止，共偵獲10架解放軍機逾越“中線”，從西北部空域闖入台灣領空，最近僅距基隆37浬。針對陸機繞台，台灣前空軍副司令、退役中將張延廷28日在政論節目表示，台灣的應變是受限的，也比較保守，大陸也看破台灣這一點，慢慢靠近，就像剝洋蔥，剝到核心，距離可能就是淡水河口。他甚至預言，陸機將來恐進入台灣領空，也就是12海浬領空線，只是時間的問題。



根據《中時新聞網》報導，曾說過，今年就可以看到陸機距離基隆30多海浬的狀況，短短時間就預言成真。對此，張延廷28日在政論節目《麥玉潔辣晚報》中說，他是按照邏輯來推估，因為1月份距離基隆43海浬，2月份是距離42海浬，4月初距離剩下41海浬，遲早距離30幾海浬，現在已經到37海浬。



張延廷表示，淡水距離基隆是16海浬，換句話說，基隆在淡水的後面，陸機距離淡水衹有21海浬，如果在沒有雲霧的狀況下，在淡水大概肉眼就可看到陸機在那邊飛。而距離愈來愈近，表示大陸的動作愈來愈大，現在距離淡水21海浬，以戰鬥機飛行速度10海浬來看，2分鐘就能飛到21海浬，而從淡水到“總統府”才9海浬，那3分鐘就可到“總統府”上空。



張延廷指出，台灣的北部沒有軍用機場，衹有飛彈，但飛彈只能監視，對岸也看到台灣這個短板。另外，就是溫水煮青蛙效應，現在看到陸機愈來愈近，台灣似乎也接受了。



張延廷也點出，台灣這8年並沒公布攔截大陸戰鬥機的照片，但有公布輔助戰機，比如運－8、運－9、轟－6、因為台灣不可攔截大陸戰鬥機，因這就視同宣戰，一抵近不得了。台灣的應變是受限的，也比較保守，可能在遠端戒護，不敢近端攔截，大陸也看破台灣這一點，慢慢靠近，就像剝洋蔥，剝到核心，距離可能就是淡水河口。他預言，陸機將來恐進入台灣領空，也就是12海浬領空線，只是時間的問題。