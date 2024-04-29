歐洲商會質疑藐視“國會”罪　郭正亮轟沒人理你

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電／中國國民黨“立法院”黨團欲增訂“藐視國會罪”，歐洲商會示警，未來跨國企業領導都存在風險。民進黨團幹事長吳思瑤28日說，“藐視國會罪”踢到鐵板。前“立委”郭正亮怒批，歐洲商會只會欺負台灣？過去前“行政院長”蘇貞昌罵藍委鄭麗文，歐洲商會怎不講話？這種文章不需要理會！就讓民進黨團一直被否決！這才是真正的民主政治，現在只是因果循環報應，“沒有人會理你”。



藍委近日提出“刑法部分條文修正草案”，擴大聽證調查權及增設“藐視國會罪”。歐洲商會本周發表“台灣政治評論”示警，未來跨國企業領導，如果不配合“立法院”調查，或任何可能觸怒“立法委員”的行為，都存在風險。



民進黨團幹事長吳思瑤28日說，“藐視國會罪”踢到鐵板、問題搞大了，外商都說話了，外國人都看到問題嚴重性，藍白難道還不收手嗎？



根據《中時新聞網》報導，郭正亮28日在《新聞大白話》表示，民進黨現在無法成為主角，在“立法院”提的法案一律都被否決，剛好政權交接青黃不接，蔡英文也不知道自己要幹嘛，賴清德現在也不方便說什麼。



郭正亮說，“藐視國會罪”目前沒有看到國民黨的版本，歐洲商會這篇只是一個人寫的文章，緊張什麼？美國參議院調查抖音、調查臉書，美國眾議院要哈佛大學校長下台，歐洲商會在美國怎不寫篇類似的報告？



郭正亮痛批，只會欺負台灣？以為大家沒看過別的國家怎麼行使“國會”調查權？少在那邊忽悠別人！怎不去反省蘇貞昌罵鄭麗文，這種行為歐洲商會怎不講話？歐洲商會這種文章不需要理會！雙標！為何不去討論美國？為何不檢討蘇貞昌？



郭正亮認為，就讓民進黨團一直被否決！這才是真正的民主政治，這只是報應！過去民進黨怎麼弄藍白政黨意見，有任何討論嗎？一個字都沒有，現在只是因果循環報應，“沒有人會理你啦”！