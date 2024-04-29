金價直撲3000美元　黃金企業業績報捷

黃金企業今年一季度業績（大公報） 中評社香港4月29日電／大公報報導，世界黃金協會日前發布的《全球黃金需求趨勢報告》預測，2024年黃金消費需求將保持強勁態勢。除消費層面，全球央行也持續增持黃金儲備，令黃金價格居高不下。市場估計黃金價格有望挑戰每盎司3000美元。



世界黃金協會中國區CEO王立新認為，支撐此輪黃金價格上漲的因素，包括主要經濟體的金融和貨幣政策的導向。一般來講，當美國聯儲局進入降息通道，必然導致美債收益率和美元的走弱，投資黃金的機會成本隨之下降。然而，一旦美國央行政策轉向，將對金融市場產生更大的波動，從而為黃金價格增加另一個層面的支撐。



各國央行增黃金儲備



在技術層面上，隨著黃金站上了每盎司2100美元，包括紐約商品交易所（COMEX）在內的主要期貨市場上，多頭持倉顯著增加，推動更多投資者進入。由於金價的持續堅挺和上升，中國不論是黃金投資產品和首飾產品的需求都是比較旺盛，加之另一個黃金消費大國印度的市場也較為堅挺，中印兩國給實體黃金市場提供強大支撐。而且近期國際上重大的地緣政治衝突不減反增，也使得黃金傳統的避險、安全的作用凸顯出來。



華泰證券表示，全球央行強化黃金配置地位，正面因素積累或推動金價未來突破每盎司3000美元。2022年至2023年黃金需求中的央行大額購金需求已經逐步替代黃金ETF、實物黃金等投資需求，成為加息周期中影響黃金價格上漲的主導因素。花旗表示，地緣政治緊張局勢推動近期黃金價格的上漲。花旗銀行北美商品研究主管Aakash Doshi領導分析師團隊預計，未來6－18個月金價將突破每盎司3000美元。瑞銀則喊出4000美元的高位。



今年以來金價飈升，黃金生產企業今年首季度業績報捷。A股銀泰黃金（000975）第一季度歸屬於上市公司股東淨利潤5.03億元（人民幣，下同），同比增長69.73%；期內公司實現營業收入27.73億元，同比增長26.52%。湖南黃金（002155）第一季歸屬於上市公司股東淨利潤1.62億元，同比增長52.58%；同期實現營業收入78.18億元，同比增長37.85%。山東黃金（600547）第一季度實現營業收入189.57億元，同比增長44.73%；歸屬於上市公司股東淨利潤7億元，同比增長59.48%。