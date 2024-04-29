儘管金價春節後持續上漲，但國人買金熱情依舊不減。圖為消費者在深圳水貝的黃金飾品舖位前挑選商品。（大公報） 中評社香港4月29日電／大公報報導，“像5克這樣的小規格金條，目前不少櫃枱都賣斷貨了，市民若要購買，要等待一段時間。”某國有銀行深圳分行工作人員告訴記者。



中國黃金協會剛公布今年一季度的黃金消費數據。中國今年首季黃金消費量308.905噸，與2023年同期相比增長5.94%。其中，金條及金幣106.323噸，同比增長26.77%；黃金首飾消費量為183.922噸，同比下降3%；工業及其他用金消費量18.660噸，同比增長3.09%。中國黃金協會認為，由於避險需求的激增，實物黃金投資獲得較高關注，溢價相對較低的金條及金幣消費大幅上漲。



買金條也是一門學問。工商銀行廣州分行的何經理介紹，首先要選擇正規、信譽良好的商家或銀行進行購買，如各大國有銀行和經過國家認證的金銀珠寶店。購買金條時，要瞭解當日金價，並確認計價方式是否包含工費等其他費用。金條一般會有生產廠家、成色、重量、編號等標識，購買時要認准金條的純度標識，也要查看金條表面應無明顯劃痕、凹陷等瑕疵。同時，要求商家提供具有權威檢測機構出具的質量檢驗證書。何經理還提醒，購買時務必索取正規發票或收據，以便於日後進行交易或者維權。



黃金積存業務查詢大增



除了實物黃金，不少銀行還推出了積存金業務。3月份以來，黃金價格持續攀升，銀行黃金積存業務也被帶火。



有商業銀行工作人員表示，近段時間來咨詢黃金積存業務的客戶較往常有明顯增加，相比其他黃金投資方式，該業務投資門檻低、操作簡易便捷、變現較為靈活，吸引了不少投資者。銀行積存金類似一個黃金零存整取賬戶，已開立賬戶的投資者在一段時間內，可採用定期或主動積存的方式，分批買入一定金額的積存金。累計的積存金份額可按實時積存金價格進行出售、變現，有的還可根據需要兌換成實物黃金。