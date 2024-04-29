黃金機會？深圳豪客頻出手購金

全球黃金總需求長期保持高位（大公報） 中評社香港4月29日電／大公報報導，儘管春節過後黃金價格持續高企，然而消費者買金熱情未有減退，黃金珠寶品牌振金行負責人透露，因為有春節旺銷因素、金價不斷走高等熱點刺激，與去年四季度相比，今年一季度該公司的黃金飾品銷量提升超過20%。近日金價屢破高位，雖然仍有不少買家繼續吸金，但也意識到部分消費者買金的熱情開始趨於理性，有投資者出貨套現，也有部分持貨者將手持的舊金器出售轉換新品，“以舊換新”業務火熱。



“不是包包買不起，而是黃金更具性價比”、“你是人間富貴花，買金即刻財運發”……各類標語懸掛在水貝的金展珠寶廣場大廳。按照以往的慣例，春節後一兩個月都是金飾品銷售的淡季，然而記者4月上旬來到深圳水貝黃金珠寶交易中心，繁忙程度雖然不似春節前，然而仍處於黃金買賣旺季“加長版”時段，各商家仍在大力招聘銷售，市場裡的黃金舖位比之於珠寶、玉石首飾舖位，也仍然是人氣最火的。



金戒指送女友 當買則買



一位男士在金展珠寶廣場的一個櫃枱前選購5克左右的金戒指，“準備送給女朋友，款式要年輕態和時尚一些，圈口要10號的。”按照當日每克553元（人民幣，下同）的基礎價格（工費另計），與2月8日春節前每克483元的價格相比，上述購買同款金戒指每克就貴了70元，總價貴了350元。上述男士表示，知道目前黃金價格處於高位，幸好買得不多，又是送給女朋友的禮物，“當買則買”無所謂擇時了。



黃金價格高企，消費者仍出手“購金”，有自戴、送禮、投資需求。有迷戀品牌美譽度的消費者在春節後持續從專賣店購置黃金飾品。深圳買家龔曉燕3月到4月就三進周大福專櫃入手“心頭好”。先是趁三八婦女節的活動，買了6克足金耳飾和10克的足金項鏈，當時標價每克為654元。兩天後漲到每克662元，她又加購兩條總重為50克的足金手鏈。眼見著金價奔向每克700元上漲，龔女士又去買了兩條總重為80多克的項鏈。她一個多月總共買了約150克。



“猶豫的人越等越貴，買得早、敢買的人都賺到錢。”一位櫃枱銷售人員不無遺憾地對記者表示，我和你們一樣，我也盼著黃金價格跌一點，買一點，沒想到越等越貴。現時金價進入高位，買賣都比較活躍，有繼續買入的，也有把早前囤的金拿出來兌現、落袋為安的。“黃金價格可能還會繼續上漲，但誰也無法保證賣在最高位，通常這是運氣。”水貝一家金條回收點的工作人員也對記者表示，水貝一些做其他生意的小老板，因為對黃金價格嗅覺敏銳，近幾年囤了不少金，目前也在逐漸出貨，賣了拿現金在手。



有媒體引述北京某銀行消息，在3月份，該網點回購黃金業務564筆，環比增長4000%；回購金額2888萬元，環比增長5150%，單個客戶最大克重達2000克，金額達到111萬元。



支付手工費 金飾也可舊換新



記者採訪期間，發覺有年輕人打算把家裡早年購入的老黃金拿去水貝回收點售賣。除了套現，交每克10元的折舊費，及每克幾十元的手工費，換新款式新首飾。以水貝4月8日的以舊換新價格計算，當天黃金首飾價格553元，回收價543元，工費另計，10克左右的金首飾，花多幾百元，就可換一件同等重量的新首飾。



前述的龔女士坦言，買金主要為了投資，後面金價繼續上漲的話，會觀望或者選擇某個特定時點，出掉一部分手裡的金飾。她之所以選擇大品牌，也是希望大品牌在回收黃金或推廣以舊換新業務時、散戶處理手中的黃金更方便。