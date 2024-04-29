傅崐萁：國民黨一小步是兩岸的一大步

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率16位黨籍“立委”赴陸交流，28日結束行程於深夜返台，今天早上8點50分傅一行人在“立法院”召開記者會強調，國民黨傾聽民意，勇敢承擔，此次的兩岸破冰之旅，降低兩岸緊張氣氛，更讓兩岸同胞全面交流。此行雖然是國民黨一小步，卻是在斷線八年後，兩岸的一大步。



傅崐萁強調，他呼籲民進黨2024當選人賴清德，日前所說希望民進黨跟共產黨能良性對話，而此行國民黨破冰之旅已順利成功，包括民進黨台南市長黃偉哲也呼籲兩岸應全面和平發展，希望賴能勇敢面對兩岸關係，讓民進黨確實走出這一步，台灣各政黨也都應做兩岸交流，讓民眾遠離兵凶戰危，台灣2300萬人能安居樂業。



傅崐萁一行26日到28日前往大陸交流，17名藍委包括傅崐萁、羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺等人，期間曾在北京和中國大陸全國政協主席王滬寧會面。



而大陸在傅崐萁一行訪陸期間接連宣布13項惠台措施，包含重啟福建居民到馬祖觀光、20城市補發辦“入台證”、恢復開放台灣文旦柚進口等等。

