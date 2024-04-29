王國材稱大陸已拋善意　但與期待差非常遠

王國材受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月29日電（記者 鄭羿菲）針對中國大陸28日宣布開放福建居民可至馬祖旅遊，台“交通部長”王國材29日表示，樂觀中方此次拋出善意，也付出行動，但開放幅度與我們想像的差很多。



媒體追問，是否認為大陸漸漸施壓逼我們釋出善意？王國材急忙否認強調，沒有！初步覺得大陸已有拋出善意，但與我們期待差非常遠，我們的目標是恢復疫情前兩岸健康有序的交往。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委日前訪陸，並在27日下午與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面。隨後大陸開放福建居民組團到馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊、開放台灣文旦輸陸。



陸委會則發聲明回應，相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態，後續將由陸委會、“交通部”等部門進一步釐清，再作出決定



“立法院”交通委員會29日審查“行政院”函請審議道路交通管理處罰條例”修正草案，並邀請“交通部長”王國材列席。



王國材會前接受媒體訪問表示，樂觀中方此次拋出善意，也付出行動，開放幅度比我們想象的差很多。在疫情前，大陸各省團客都可以來台灣，47個城市的居民可以來台自由行，但此次僅有福建省與我們進行觀光交流。

