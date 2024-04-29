美債供應過剩　恐釀金融危機

美債已呈現長期大跌浪，投資者實在不宜沾手。（大公報） 中評社香港4月29日電／大公報報導，中國沒有產能過剩，衹有美債出現供應過剩問題。中東地緣政治局勢緊張，原是避險資產的美國國債價格卻不升反跌，可見美債在全球投資市場地位今非昔比。目前美國債務膨脹失控，繼續以史上最快速度增發國債，以填補好像深不見底的財政赤字黑洞，美國國債供應過剩日趨嚴重，拖累債價跌跌不休，恐怕最終釀成金融危機。



伊朗反擊以色列，中東戰火擴大引發市場不安的情緒，投資者紛紛拋售風險資產，走為上著，美歐日股市普遍下跌至兩三個月低位。換言之，今年來環球股市升幅隨時一筆勾銷，高位追入的投資者已呈現虧損。若然環球股市跌勢進一步擴大，當心出現止蝕潮，觸發更大拋售壓力，畢竟美歐日股市累積升幅大，一旦轉勢向下，跌幅可大可小。



地緣局勢緊張 美債不升反跌



值得留意的是，環球政經每有風吹草動，美國國債必然是避風港，成為資金靠泊避險的資產，但近年已出現根本性變化，就是美債已不屬於低風險投資，主要下列因由：一是美國經濟不穩，經濟增長由去年第四季的3.4%急速放慢至今年首季的1.6%，可見底子異常脆弱，硬著陸機會很高，加劇債務違約風險。二是通脹壓力揮之不去，美息可能不減反加。三是美國動輒將金融武器化，全球對美債投資有戒心，導致美債價格跌跌不休，即使10年期美國國債息率升至4.7厘，仍然未能吸引市場買家積極入市。



目前美債已呈現長期大跌浪，實在不宜沾手。近年買美債的投資者都蒙受重大損失，摣重美債的美國小型銀行便是大輸家之一，觸發去年銀行爆煲潮。即使近期中東緊張局勢升級，但美債價格仍是不升反跌，持續流血不止，其中30年期美國國債價格愈跌愈急，債息升至4.8厘高位，再次逼近5厘的2007年以來高位，不排除各國央行加速減持美債，規避潛在風險，其中中國在今年2月大手減持美債227億美元至7750億美元。



發債額創新高 需求弱吃不消



最令人不安的是，美國國債市場需求下降的同時，供應量卻創出新高，市場呈現供過於求情況。因此，供應過剩並非中國產能，而出現在美國國債之上，債務膨脹持續失控，不斷瘋狂發售新債，才能填補好像深不見底的財政赤字黑洞，美債出現實實在在嚴重過剩問題，債券價格焉有不跌之理？根據數據顯示，今年首季美國財政部發債金額破紀錄，達到7.2萬億美元，為史上單季最多，難怪美國當局債券拍賣市場反應日趨冷淡，認購倍數呈現下降，顯示市場開始吃不消了。



投資回報見紅 信心急速下降



高利率、高通脹持續下，近年美國國債投資回報見紅，並不是提供理想回報的資產，反而持有美債承受一定風險，特別是長期國債，存在債務違約風險，畢竟美國債務規模超過34萬億美元，負擔沉重債務利息，是不可持續的，投資美債風險不低，支持國際金價進一步爆升，全球正加注投資黃金，對衝美元、美債、美股爆煲風險。



美聯儲局持續發出利率鷹派信號，其中該局主席鮑威爾明言當局可能需要更長時間，才能對減息具有充足信心。言下之意，美息短期無望下調，甚至有加息的可能，憂心美國國債已跌至危險水平，投資信心急速下降，隨時出現惡性拋售，掀起新一波金融危機。