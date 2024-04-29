通脹加速GDP放緩　美滯脹風險激增

美國核心通脹反彈，民眾生活日益艱苦。（大公報） 中評社香港4月29日電／大公報報導，美國剛公布的首季經濟（GDP）增長遠低於市場預期，僅按季增長1.6%，大幅低於市場預期的2.4%，以及去年第四季的3.4%。同時，反映通脹的核心PCE物價指數（個人消費開支）卻加速，按季升3.7%，高於預期3.4%及前值2%。瑞銀在最近的報告中警告，美國最新公布的經濟數據表明，美國可能面臨滯脹風險。更嚴重的是，無論是政策制定者還是市場，似乎都還沒有為這情景提前做好準備。



瑞銀續稱，雖然單是一份令人失望的報告，並不意味著滯脹必然發生，但市場確實已經受到了驚嚇。事實上，數據公布後，美股三大股指一度大幅下滑。



聯儲局今年或僅減息一次



華僑銀行香港經濟師姜靜表示，美國首季GDP大幅放緩，但核心PCE物價指數出現環比加速，導致市場擔憂美國經濟滯脹風險。她指出，美國首季GDP初值年化季比由前季3.4%大幅放緩至1.6%。同期，一項受到密切關注的核心通脹指標由前季2%反彈至3.7%，高於預期水平，為一年來首次環比加速。利率期貨價格顯示，市場人士預計美聯儲今年減息幅度降至約35個基點，意味著或僅減息一次，遠低於今年初預計超過6次減息。



景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，出口走弱及政府開支下滑導致美國第一季度經濟增長令人失望，但家庭消費及私營企業開支強勁。儘管第一季度GDP數據放緩，但由於3月份的消費者物價指數（CPI）、核心PCE指數及零售額數據反映通脹再次加速，該公司對聯儲局6月份減息的預期有所減弱。



景順仍預期聯儲局將於第三季度期間首次減息，年內總計將減息2至3次。趙耀庭又稱，美國部分數據表明，消費者開始遭遇部分不利因素，如第四季度美國信用卡拖欠率創費城聯儲自2012年開始記錄以來的新高。