郭正亮：綠若不接大陸善意　兩岸會迅速惡化

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電／大陸文化和旅遊部宣布，將開放福建民眾赴馬祖旅遊，象徵兩岸觀光破冰。前“立委”郭正亮昨日表示，如果不能搭海峽號或其他方式到台灣旅遊，誘因很有限，金門還相對大一點，可能是卡到漁船相撞事件。郭甚至認為，大陸所釋出的善意，如果民進黨1年都沒有接，或更長到2026選舉年，兩岸會迅速惡化。



對於大陸宣布恢復福建居民到馬祖旅遊，卻沒有金門，國民黨金門“立委”陳玉珍也認為，與214大陸漁船在金門海域翻覆事件有關。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮28日在中天《麥玉潔辣晚報》中表示，馬祖那麼小，福建人真的會有誘因去馬祖旅遊嗎？到時豈不是擠爆了。如果不能搭海峽號或其他方式到台灣旅遊，誘因很有限。金門還相對大一點，可是卡到漁船相撞事件。



主持人問到，金門卡到漁船相撞事件，要如何解決？郭正亮回應表示，目前是無解。兩岸一定會有一番折騰，可是這牽涉到台灣民意的問題。也就是說，旅遊業會不會上街抗議。大陸都已經示好了，台灣還不開放！郭表示，民進黨一定會這樣回答，稱對岸不願意跟台灣海基會、“交通部”談。民進黨丟出這樣的問題，沒有任何人能夠回答，旅遊業也不知道怎麼回答，就是這樣僵著。

