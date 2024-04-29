傅崐萁：攻擊藍委訪陸就是在攻擊賴清德

傅崐萁29日率領藍委訪陸團召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率16位黨籍“立委”赴陸交流，28日結束行程於深夜返台。傅崐萁一行人今早在“立法院”召開記者會說明此行成果，對於綠營和網路上對此團的猛烈批評，傅說，請你們不要再攻擊賴清德了，因為賴之前都已表示，希望共產黨能跟民進黨對話，此時國民黨邁出大步前往大陸對話，正是賴清德所表達呼籲的。



傅崐萁強調，如果兩岸交流就是出賣台灣，賴清德是不是也在準備出賣台灣？希望各界尊重賴清德想法，也呼籲民進黨，不要再攻擊賴清德，勇敢面對台灣主流民意，不要再當網軍側翼，讓兩岸和平能善意堆疊，對台灣和平做出更好的貢獻。



傅崐萁一行26日到28日前往大陸交流，17名藍委包括傅崐萁、羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺等人，期間曾在北京和中國大陸全國政協主席王滬寧會面。



而大陸在傅崐萁一行訪陸期間接連宣布13項惠台措施，包含重啟福建居民到馬祖觀光、20城市補發辦“入台證”、恢復開放台灣文旦柚進口等等。

