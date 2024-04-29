美國商銀又爆煲　金融業缺陷畢露

總部在費城的共和第一銀行，是美國今年第一家倒閉銀行。（大公報） 中評社香港4月29日電／大公報報導，美國地區性銀行─共和第一銀行（Republic First）2月份宣布引入新資金失敗，美國聯邦存款保險公司（FDIC）最新出手接管，並交由富爾頓銀行（Fulton Bank）管理。這是矽穀銀行爆煲以來，第四家被FDIC接管的地區性銀行。美國商業銀行氾濫，高峰期超過3萬家，至今仍超過4000家大大小小銀行，而銀行結業是家常便飯的事情。今輪銀行結業，既因美國息口高企，增加經營壓力，也因美國商業物業頻頻拖欠貸款。分析關注，商業物業拖欠貸款情況日趨嚴峻，美國銀行業將會面臨巨大危機。



美國商業銀行結束經營可謂是家常便飯。據統計，1980年至1994年間的15年內，超過1600家不同規模的銀行被FDIC關閉或接管。2008年至今情況，美國先後有541家銀行結束經營，在美國次按危機高峰期的2009年、2010年，宗數便占到297家；2023年至少有5家銀行“出局”，分別是矽穀銀行、簽名銀行、第一共和銀行（First Republic Bank）、心臟地帶三州銀行（Heartland Tri－State Bank）和公民銀行。



中小行逃過高強度壓測



儘管如此，即使大批銀行被淘汰，美國商業銀行數目仍然處於驚人數字，截至2023年10月，在FDIC註冊的商業銀行總共有4049家，另有565家儲蓄貸款協會。另外，研究指出，美國商業銀行數目在1921年超過3萬家，到1990年減少至約1.2萬家。美國商業銀行多如繁星，與當地行業監管有關。美國銀行業監管要求看似嚴格，但僅限於大型金融機構，對中小銀行監管相對較鬆。



值得留意的是，美國政府在2018年對銀行監管法案作出修訂，把需要接受嚴格審查的區域性銀行的總資產門檻，由500億美元提高至2500億美元。換言之，許多原本需要接受嚴格審查的區域性銀行，在新法案下，可以“逃出”高強度的壓力測試管理。問題更甚的是，部分原本需要接受嚴格審查的區域性銀行，為逃避嚴格審查，遂出盡所有方法，降低資產額。今次出事的共和第一銀行總資產衹有約60億美元，總存款規模40億美元。

