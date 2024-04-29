富通7月改名周大福人壽　擬增聘2000人

葉文傑（右）稱，富通保險計劃新財年增聘2000至3000人。旁為歐陽明欣。(大公報) 中評社香港4月29日電／﻿大公報報導，富通保險變更間接控股公司事宜已於去年11月完成，即由新世界（00017）轉為周大福企業。富通保險行政總裁葉文傑表示，為提高公司認受性，透露富通保險將於今年7月改名為“周大福人壽保險有限公司”。“希望利用周大福的品牌增強客戶信心，並製造更大協同效應，以發展本地、內地訪客，亞洲及東南亞客戶，期望成為粵港澳大灣區領先的保險公司。”他指。



年化保費額增1.76倍 內地客占50%



葉文傑表示，公司將於今年第三季更名並將推出全新品牌，希望借著改名，讓公司與“周大福”這個深入民心的品牌加強緊密關係，進一步增強客戶信心，及鞏固忠誠可靠的品牌形象。他透露，截至2023年12月31日的十二個月，富通保險年化保費總額按年顯著增長176%，優於行業整體99%的增幅；保費收入按年增長233%，遠超行業整體34%的增幅。被問到內地訪客（MCV）業務表現時，他指，去年內地遊客占年化保費總額超過50%，遠高於新型冠狀病毒疫情前水平。



葉文傑又謂，內地訪客對富通保險品牌認識不深，預料改名後有助吸引更多內地及東南亞客戶。對於今年內地訪客市場表現，基於去年通關後購買力釋放，預料今年增幅難與去年相比，但仍會錄得增長。他又透露，計劃於新財年（2024月7月1日至2025年6月30日）新增招聘2000至3000人，預期代理人數淨增長超過1000人。



富通保險首席策略總監歐陽明欣表示，公司早在去年7月已開始啟動品牌重塑過程，由品牌理念、市場定位、品牌顔色以至更名，循序漸進推出不同舉措及大型品牌宣傳活動，體現公司的長遠策略目標及整體品牌形象。她期望新名有助把握時機開拓更多集團內外的策略性合作機會，進一步緊扣周大福企業的雄厚資源，配合公司自身獨特的品牌定位，致力為客戶於“生、老、病、傳承”的人生旅程中，持續創造超越保險的價值。