﻿息差擴闊　渣打淨利息收入料增22%

渣打集團2024年首季業績預測（大公報） 中評社香港4月29日電／大公報報導，緊接滙控之後，另一家環球金融機構渣打集團（02888）將於周四（5月2日）公布季績。據渣打綜合17名分析師的預測（資料截至4月24日），市場估計其基本基準稅前盈利（underling PBT）約15.9億（美元，下同；折算約124億港元），按年下跌6.8%。



在基本基準（下同）計算下，市場預期渣打2024年第一季的淨利息收入（NII）約24.42億元，按年顯著升近22%，主要受淨息差（NIM）按年擴闊11個基點至1.74厘所帶動。與2023全年的淨息差（1.67厘）相比，則擴闊7個基點。



此外，券商預期渣打的非利息收入將錄得22.32億元，按年下跌6.6%，惟整體合計，經營收入預期仍會升6.3%至46.75億元，但略低於經營支出的升幅（預計升7.1%）。



資產質素方面，市場料渣打將錄得2.3億元的信貸減值撥備，以及1100萬元的其他減值撥備，兩者合計遠高於2023年同期（衹有2000萬元），相信是導致稅前盈利下跌的主要原因。



一級資本比率估計達13.8%



與滙控類似，券商同樣預期渣打集團的資本水平保持強勁，其普通股權一級資本（CET 1）比率在今年首季料達到13.8%，按年增加10個百分點，與集團的目標範圍（13%至14%）一致。