滙控稅前盈利估跌2%　仍為歷來次高

分析師估計，匯豐首季稅前盈利約有126.11億美元，按年微跌2.1%。（大公報） 中評社香港4月29日電／大公報報導，環球金融集團匯豐控股（00005）將於明日（30日）公布2024年第一季業績，管理層對股息安排和股份回購的前瞻指引料是市場焦點。季績方面，據匯豐綜合18名分析師的預測，估計今年首季以列賬基準（reported basis）計算的稅前盈利約126.11億（美元，下同；折算約983.7億港元），雖然按年微跌2.1%，但相信是歷來第二佳績。



今年3月底，滙控完成出售旗下的加拿大匯豐銀行後刊發通告，表明將於季內確認達49億元的出售利潤，並有意於公布首季業績時，宣布派發每股0.21元的特別股息。摩通、高盛和摩根士丹利都指出，連同每股0.1元的季度股息，估計滙控首季合共將派息0.31元，按年勁升2.1倍。



滙控的資本水平強勁，即使計及派發特別股息影響，出售加拿大業務預計可令集團的普通股權一級資本（CET 1）比率提升0.7個百分點。據18名分析師的預測中位數，估計滙控在今年第一季的CET 1水平高達15.4%，遠高於集團定下的中期目標範圍，即介乎14%至14.5%。



資本充裕 有望再推股份回購



在強勁CET 1的支持下，券商普遍預期滙控有望再推新一輪股份回購。當中以摩通的預測最樂觀，料今輪股份回購規模可達25億元；高盛與大摩的估計同為20億元。滙控剛於上周二（23日）完成最新一輪總值20億元的股份回購。

