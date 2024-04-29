理大廣工合作培養創新創業人才

香港理工大學與廣東工業大學在廣州簽署了創新創業人才培養框架合作協議。（大公報） 中評社香港4月29日電／大公報報導，香港理工大學（理大）與廣東工業大學（廣工）昨日（28日）在廣州共同簽署了創新創業人才培養框架合作協議，兩校將以“學分制”形式，共同打造高質量粵港澳大灣區創新創業人才培養“生態圈”。此外，兩校合作的粵港澳大灣區沉浸式體驗項目亦正式啟動。該項目是廣東工業大學融合港澳高校跨境協同培養大灣區高素質人才的系列項目之一，也是為香港理工大學創新及創業副主修課程必修科目。據介紹，未來香港理大的學生到廣工參加實踐活動，可在理大獲得相應的必修課學分。



兩校灣區沉浸式體驗項目啟動



廣東工業大學黨委書記胡欽太表示，跨境合作培養人才，是兩校錨定粵港澳大灣區“一點兩地”戰略定位的重要舉措。廣工將與理大攜手為新質生產力發展培養拔尖創新人才。香港理工大學校董會主席林大輝表示，理大已建立起一個完整的創業培養生態系統，“創新及創業”成為本科生課程的必修課。未來將充分發揮兩校的優勢，開展全方位合作，包括建立兩地創新創業人才服務咨詢樞紐、合辦國際交流活動、推動兩校學生的創業合作項目落地等。



當日，兩校合作的粵港澳大灣區沉浸式體驗項目亦正式啟動。該項目計劃開展為期七天的大灣區實地考察，組織兩校學生組隊學習和體驗，走進灣區頭部企業、洞察灣區市場趨勢。廣東工業大學校長邱學青告訴記者，粵港澳聯合培養人才，是建設大灣區高水平人才高地的應有之義。廣東強大的製造業背景將為學生提供豐富的實踐機會，同時通過與香港學生的交流合作，有助於廣工學子拓展國際視野。



“這種合作模式是雙贏的。”香港理工大學校長滕錦光表示，由於香港缺乏土地、產業鏈等工業資源，學校之間的合作變得尤為重要。他表示，通過與廣工合作，可以拓寬理大的物理空間，這不僅能夠提升學校的科研水平，還能為學生提供更多實踐機會，幫助他們更好地理解和掌握知識。