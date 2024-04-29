日本自民黨在眾議院補選中落敗

2023年12月13日，日本首相岸田文雄（中）在日本東京首相官邸召開記者會後走過時任內閣官房長官鬆野博一（右）。（圖源：新華社） 中評社北京4月29日電／據新華社報導，日本眾議院28日進行3個補缺議席選舉。根據當晚公布的投票速報，3個議席均由立憲民主黨獲得，首相岸田文雄所在的自民黨悉數落敗。



這次眾議院補選是自民黨被曝出“黑金”醜聞以來日本首次國政選舉。3個補缺議席分別來自島根1區、東京15區和長崎3區，此前均為自民黨議席。



島根1區席位因前眾議院議長細田博之去世而空缺，立憲民主黨推薦的龜井亞紀子成功拿下該議席。東京15區前議員柿澤未途因涉賄選辭職，長崎3區前議員穀川彌一因涉“黑金”醜聞辭職，自民黨在補選前已放棄在上述兩區推薦候選人。



自民黨幹事長茂木敏充28日表示，接受此次選舉結果，今後將努力恢復國民信任。立憲民主黨成員則表示，岸田應傾聽民意，盡快解散眾議院並進行選舉。



日本媒體評論說，此次選舉結果體現了民意，將沉重打擊支持率持續低迷的岸田內閣。



去年11月，自民黨內曝出“黑金”醜聞。自民黨多個派閥被曝向下屬國會議員下達銷售指標，要求他們出售政治籌款派對券。如果超過銷售指標，多出的資金將以“回扣”形式返還議員。“黑金”醜聞持續發酵，自民黨“岸田派”“安倍派”和“二階派”等派閥解散。4月4日，自民黨宣布對“安倍派”和“二階派”國會議員等39人進行黨紀處分。



（來源：新華網）