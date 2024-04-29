富士山小鎮擬建屏障　謝絕打卡

富士河口湖町以獨特的富士山景觀近年吸引了大量遊客。（圖源：法新社） 中評社北京4月29日電／據大公報消息，據朝日新聞報導：日本旅遊熱門小鎮山梨縣富士河口湖町近年因其獨特的富士山攝影景觀，吸引了大量遊客前往“打卡”。但由於遊客人數過多，加上部分遊客不守當地法規，不堪其擾的當地官員計劃在攝影熱點附近建起屏障。



富士河口湖町位於富士山以北，鎮上的一個羅森便利店所在的位置能夠拍攝到構圖獨特的富士山景觀：在天氣晴朗時，富士山仿佛矗立在這家羅森便利店的屋頂上。這種構圖的富士山照片於2022年迅速在社交媒體上走紅，吸引了成群結隊的外國遊客前來拍照。



當地居民最初很高興有這麼多人前來參觀，但隨著遊客越來越多，狹窄的人行道上開始出現大量堆積的垃圾，影響了居民們的正常生活。在便利店前擠滿了遊客，有時高達百餘人擠在雙車道的路邊，幾乎會與路過的巴士相撞。



今年3月起，鎮當局每周至少接到3通居民投訴人行道擁擠的電話。當局於是決定在觀景點便利店前的人行道上建起一塊長20公尺、高25公尺的黑色塑膠板，擋住富士山。安裝工作將於4月30日開始，預計5月2日完工。



富士河口湖町旅遊部門負責人戶川正和表示，當局希望外國遊客能夠玩得開心，但越來越多的人來參觀，而許多不守規矩的行為卻沒有改善。並稱建設屏障是一個“痛苦的決定”。



（來源：大公報）