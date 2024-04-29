否認“君子協定”的菲律賓毫無信義

（圖源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京4月29日電／據中央廣電總台國際在線報導，菲律賓國防部長特奧多羅27日聲稱，自2022年菲律賓現任政府執政以來，菲國防部既不知曉、也不曾與中國就南海爭端達成任何內部協定。這是繼菲律賓總統馬科斯、國家安全顧問阿諾等人之後，菲方再次公開否認中菲圍繞仁愛礁問題達成的“君子協定”。



在道義與事實面前，菲律賓是耍不了無賴的。這份“君子協定”是怎麼產生的？約定了什麼？起到了什麼作用？稍微回顧下歷史，就會清清楚楚。



仁愛礁是中國南沙群島的無人島礁。中國同包括菲律賓在內的東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》第五條明確規定，應維持南海無人島礁“無人無設施”狀態。1999年5月9日，菲律賓軍艦“馬德雷山”號非法“坐灘”仁愛礁。在中方提出嚴正交涉後，菲多次承諾會拖走非法“坐灘”軍艦，並稱不會做第一個違反《南海各方行為宣言》的國家。但25年過去了，菲律賓仍未拖走該艦。



在菲律賓杜特爾特政府時期，為穩定管控南海局勢，中菲兩國就仁愛礁問題達成一項“君子協定”。菲方承諾不再向非法“坐灘”軍艦運送建築材料；中方從人道主義出發，對菲方向非法“坐灘”軍艦運送必要生活物資作出臨時特殊安排。“君子協定”不是秘密協定，無關各自主權立場。正是因為有了它，中國與菲律賓選擇擱置爭端，排除外部干擾，推動雙邊關係實現轉圜。菲律賓也得以將有限精力用於經濟發展，比如推出“大建特建”基建計劃。



2022年6月菲律賓本屆政府上台後，直到2023年2月初，中菲雙方有關部門和機構都一直遵守這一協定。而且，中方還向菲政府高層多次通報和交涉“君子協定”有關事宜。2023年，中方邀請菲總統對華特別事務特使來華就仁愛礁局勢管控進行磋商，並達成內部諒解。今年初，中方又通過外交渠道與菲方反復商談，達成仁愛礁運補“新模式”。然而，有關諒解和安排在實施一次後，都被菲方單方面無故拋棄。



可見，菲高層聲稱對上屆政府與中國達成“君子協定”不知情，完全是揣著明白裝糊塗。如此矢口抵賴，讓外界看清兩點事實：一是菲政府言而無信、反復無常；二是菲方在政治決策和外交決策領域的混亂已成常態。

