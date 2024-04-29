解決好這個根本問題中美關係才會真正好起來

（圖源：中央廣電總台國際在線） 中評社北京4月29日電／據中央廣電總台國際在線報導，“中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，希望美方也能積極正面看待中國的發展。” 26日，中國國家主席習近平在會見到訪的美國國務卿布林肯時強調，兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。美方重申了多項對華政治承諾，表示希望同中方保持溝通，認真落實兩國元首達成的舊金山共識，推動美中關係實現穩定發展。



中國有句俗話，“根基不牢，地動山搖”。對中美關係而言，戰略認知，也就是中美究竟要做夥伴還是對手，是一個根子問題。如果美國把中國視作合作夥伴，雙方都會受益，全球也多了穩定性與確定性；如果美方總把中國當成最主要對手，雙邊關係就會麻煩不斷、問題叢生。



自去年11月中美元首舊金山會晤以來，中美關係總體止跌企穩，雙方在外交、經貿、執法、農業、兩軍等領域開展了一系列對話合作。布林肯這次訪華，延續了兩國高層交往勢頭。雙方這次達成“五點共識”，包括繼續開展兩軍交往，進一步推進中美禁毒、氣變、人工智能合作，擴大兩國人文交流等，顯示出雙方都有意願保持對話、管控分歧、推進合作，加快落實兩國元首達成的舊金山共識。



與此同時也要看到，中美關係雖有改善之處，但消極因素有所增加。從頻頻炒作所謂中國新能源“產能過剩”，到通過的對外援助法案涉及中國台灣地區；從詆毀新疆人權問題，到在亞太構建圍堵中國的“小圈子”，美方接二連三的舉動給中美關係帶來不小的負面影響。



為什麼美方總是說一套、做一套？外交學院教授李海東對《國際銳評》分析說，兩面派做法是美政府處理對華關係的一大頑疾。加上今年是美國大選年，美國國內政治博弈加劇，影響對華政策風向的變量增多，這些對美國政府對華政策形成牽制，導致美方對華態度左右搖擺。從更深層面看，美國一邊需要和中國合作，一邊遏制打壓中國，說明美方一些人抱持零和思維，錯誤地把中國視為“最大戰略競爭對手”，對中國的發展意圖存在戰略誤判。

