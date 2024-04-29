王毅同玻利維亞外長索薩舉行會談

（圖源：中華人民共和國外交部網站） 中評社北京4月29日電／據外交部網站報導，2024年4月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同玻利維亞外長索薩舉行會談。



王毅表示，中玻傳統友好，雙方始終相互理解、相互支持。特別是近年來，在習近平主席和阿爾塞總統戰略引領下，中玻關係取得積極進展，有力促進了玻發展振興和工業化進程。2025年是中玻建交40周年。中方願同玻方以此為契機，落實好兩國元首達成的重要共識，推動中玻戰略夥伴關係邁上新台階。



王毅指出，鞏固和發展中玻戰略夥伴關係是中國政府既定方針。中方讚賞玻方堅定奉行一個中國政策，堅定支持玻方獨立自主探索符合本國國情的發展道路，堅決反對外部勢力干涉玻內政，願同玻方在實現各自發展道路上相互扶持、攜手共進。雙方要不斷鞏固政治互信，增進兩國政府、立法機構、政黨交流合作，加強治國理政經驗交流，密切發展戰略對接，深挖數字經濟、高原農業、信息通信、綠色發展等新領域合作潛力。希玻方為中國企業提供更好營商環境。



王毅表示，中玻兩國志同道合，都反對強權霸凌，維護公平正義。中方倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動構建人類命運共同體。中玻要密切多邊戰略協作，積極落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，共同捍衛聯合國憲章宗旨和原則，堅定維護“全球南方”國家共同利益。



王毅表示，中方從戰略高度和長遠角度看待和發展中拉關係，願同包括玻利維亞在內的拉美和加勒比國家團結合作，深入推進共建“一帶一路”倡議同地區各國發展戰略對接，推動構建攜手共進的中拉命運共同體。

