（圖源：新華網） 中評社北京4月29日電／據新華社報導，《經濟參考報》4月29日刊發文章《原創成果頻出 多方加力布局未來產業》。文章稱，在裸眼3D空中成像機器人前實現無介質交互；與逼真的仿生人形機器人實時問答；通過對話搭載大模型的“會務智能體”高效瞭解會議信息……今年的中關村論壇年會參會體驗可謂“未來感”十足，一項項原創科技成果連番“炫技”的背後，未來產業正加速照進現實。業內人士表示，當前我國未來產業處於創新活力、輻射能力、綜合實力實現大跨越的關鍵階段，政府機構、行業企業等多方正加力布局，下好未來產業“先手棋”。



“不僅畫面顯示在空中，手指還能懸空點擊互動，感覺自己在演科幻電影。”走進中關村國際創新中心，兩台名為“小關”的空中成像機器人前正有不少人圍觀討論。當記者走近看到，半透明影像立馬浮現在眼前，伸出手指朝著空中的圖標點擊、拉大、縮小，圖像竟能跟隨記者手指的動作而發生變化。



“這是負折射平板透鏡，我們所看到的空中成像都是基於這塊核心材料，它將畫面負折射到了空氣中。再加上我們自主研發的單邊紅外傳感器，就可以實現無介質人機交互。”在機器人身旁，安徽省東超科技有限公司品牌總監許幹江向記者展示著這塊神奇的材料，將空中成像背後的“黑科技”娓娓道來。



據介紹，東超科技自主研發的無介質可交互空中成像技術打破國際壟斷填補國內空白。在醫療衛生、智能座艙、民生工程、智慧家居、展覽展示等領域，這項新型顯示技術可廣泛應用，市場空間超萬億元。



作為未來產業十大創新標誌性產品之一，新型顯示的原創成果落地應用讓人們看到了未來產業的巨大前景。事實上，在本屆中關村論壇年會中，類似的原創成果頻頻亮相。例如，“北腦二號”填補國內高性能侵入式腦機接口技術空白，量子雲算力集群綜合指標進入國際第一梯隊等，一系列成果正折射出未來產業加速培育之勢。



“在新一輪科技革命和產業變革加速演進的情況下，我國未來產業處於創新活力、輻射能力、綜合實力實現大跨越的關鍵階段。”中國電子信息產業發展研究院黨委書記、副院長劉文強說。



今年1月，工業和信息化部等七部門聯合印發了《關於推動未來產業創新發展的實施意見》（以下簡稱《實施意見》），圍繞技術供給、產品打造、主體培育、豐富場景、支撐體系等方面，加強對未來產業的前瞻謀劃、政策引導。

