全球半導體產業格局生變

在近日舉行的2024年德國漢諾威工業博覽會上，人工智能成為重點關注的領域之一。圖為會上一款機器人在演示傳遞物品。（新華社記者 任鵬飛 攝） 中評社北京4月29日電／據經濟參考報報導，人工智能技術新一輪爆發式發展正在改變全球半導體產業格局。人工智能對高性能、高算力芯片的巨大需求，推動半導體產業不斷創新，並由此迎來巨量的增長空間。如何抓住半導體產業鏈重構的機會，成為業界各方關注的焦點，而通過全球化的開放合作加速產業創新已然成為業界的共識。



半導體產業迎來重要機遇期



全球半導體產業經歷去年周期性下滑後，2024年逐漸迎來復甦。在近日於上海舉行的SEMICON China 2024國際半導體展上，專家表示，今年全球半導體銷售額將實現超過10%的正增長，預計到2030年有望突破萬億美元。在全球半導體市場邁向萬億美元的進程中，人工智能（AI）及其驅動的新智能應用將成為推動半導體產業持續前行的重要驅動力。



半導體產業迎來復甦



“2023年半導體產業經歷了下行周期，產業下滑約11%。”國際半導體組織SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍表示，半導體是典型的具有明顯周期性的產業，而技術迭代是推動半導體產業發展的引擎。SEMI預計今年半導體銷售額將增長約13%至16%，可能達到6000億美元，並且未來幾年將持續保持增長，預計到2030年前後有望實現1萬億美元里程碑。



產業數據趨勢表明，半導體產業周期性衰退已經觸底，最終需求的改善和庫存正常化的結束將支持產業逐步復甦。



SEMI首席分析師曾瑞榆預測，半導體銷售額預計將在2024年和2025年實現兩位數增長。其中，半導體設備和材料市場將在2024年出現改善，隨後在2025年強勁復甦。另外，中國對成熟技術的投資將保持強勁，高帶寬內存（HBM）、全環繞栅極（GAA）晶體管和先進封裝正成為當前業界的熱點。



咨詢公司國際商業策略首席執行官Handel Jones同樣認為，半導體市場在2023年下降了9.11%，但在2024年將增長11.49%，預計到2030年半導體市場將達到1.1萬億美元，半導體市場的長期前景非常樂觀。晶圓代工市場在2023年下降了12.18%，2024年將增長10.15%，從2025年開始，2納米及以下的晶圓代工市場將進入高速增長期，到2030年將達到835億美元。

