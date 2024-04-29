“相聚上海”：滬港攜手並肩、深化合作

“相聚上海”滬港交流項目啟動儀式暨滬港社團總會周年慶活動在港舉辦。活動主辦方供圖 中評社北京4月29日電／據澎湃新聞報導，4月27日，滬港社團總會在香港舉辦“相聚上海”滬港交流項目啟動儀式暨滬港社團總會周年慶活動。中央駐港機構、滬港兩地政府官員、各友好社團代表等近500人出席。



香港特區行政長官李家超視頻致辭表示，在剛剛召開的滬港合作會議第六次會議上，兩地在法律交流、金融服務、醫務衛生等多個範疇簽署合作協議，標誌著滬港合作邁向新的高度。滬港兩地都是國家對外開放的重要窗口，都在國家改革開放進程中扮演著重要角色，期待總會繼續做好橋梁紐帶，配合國家發展大局，為推動兩地更深、更廣合作，為上海和香港經濟社會發展、為中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。



上海市委常委、統戰部部長，上海海外聯誼會會長陳通表示，滬港社團總會同在港同鄉社團和鄉親一道，秉承愛國愛港優良傳統，堅定貫徹“一國兩制”方針，堅定維護憲法和基本法權威，有力推進滬港兩地交流交融、合作共贏。他表示，滬港兩地人文相親、經濟相融、發展相通，上海市高度重視和大力支持鞏固深化滬港全方位合作。希望總會充分發揮橋梁紐帶作用，繼續團結帶領滬港同鄉社團和鄉親，堅定不移貫徹“一國兩制”方針，積極支持行政長官和特區政府依法施政，共同譜寫滬港全方位合作新篇章。



滬港社團總會主席姚祖輝表示，總會升格成立一年來，在支持特區政府完善社區治理、助力兩地經貿發展、促進青年交流等方面作出了一定的成績，這是滬港兩地、社會各界共同的關心與支持的結果。總會將不負眾托，努力發揮自身優勢，為滬港繁榮發展做更多積極貢獻。



會上，“相聚上海”滬港交流系列項目啟動，該項目涉及青少年交流、經貿交流、社區交流、教育交流、社團建設等五個板塊內容，此舉也意味著滬港社團總會將在推進滬港雙城攜手並肩、深化合作的進程中發揮更大的積極作用。



“滬港同心 相聚上海—C919國際和地區航線首航計劃”也在當天的儀式中盛大啟動。滬港社團總會介紹，今年總會將組織150名優秀香港青年學生，於6月1日乘坐C919從香港飛往上海進行實習，實現國產大飛機首次境外商業飛行。姚祖輝表示，這將對這些香港青年的人生產生深刻影響，親身體驗祖國的強大。



（來源：澎湃新聞）