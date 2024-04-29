河北省今年一季度生產總值增長5.6%

新聞發布會現場。（澎湃新聞記者 劉璐 攝） 中評社北京4月29日電／據澎湃新聞報導，4月29日，國新辦舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，河北省委副書記、省長王正譜會上介紹，2023年全省生產總值增長5.5%，今年一季度增長5.6%，主要指標穩中有升、保持良好態勢。



王正譜表示，為加快建設經濟強省、美麗河北建設，河北全省圍繞推動高質量發展這個首要任務，構建新發展格局這個戰略任務，完整準確全面貫徹新發展理念。主要集中在以下五方面：



一是突出創新，著力在推進創新驅動發展中闖出新路子。堅持把科技創新作為發展新質生產力的核心要素，強化企業創新主體地位，推動研發費用加計扣除等政策在河北應享盡享，企業創新意識充分激發。組建科技特派團服務專精特新“小巨人”企業，工業設備上雲率、綜合算力指數位居全國前列，鋼鐵、裝備製造等傳統產業提質增效，生物醫藥、電子信息等新興產業不斷壯大，空天信息和衛星互聯網等未來產業加快布局，現代化產業體系加速構建。



二是注重協調，著力在推進京津冀協同發展和高標準高質量建設雄安新區中彰顯新擔當。協同發展縱深推進，三地建立定期協商機制，形成更加緊密的協同推進格局。與京津聯合打造新能源和智能網聯汽車、機器人等6條重點產業鏈，累計承接京津轉入基本單位超4萬家，去年河北吸納京津技術合同成交額增長1倍以上，引進央企二三級子公司實現歷史性突破。



三是追求綠色，著力在推進全面綠色轉型中實現新突破。深入打好污染防治攻堅戰，空氣質量持續改善。白洋澱水質穩定保持Ⅲ類，“華北之腎”功能加快恢復。全力推進重點行業環保績效創A，鋼鐵A級企業數量全國第一、達37家。深化文旅融合發展，去年旅遊人數達到8.4億人次，“這麼近，那麼美，周末到河北”已成為一張靚麗名片。



四是厚植開放，著力在推進深化改革開放中培育新優勢。河北堅持抓發展從營商環境抓起，連續兩年作為“新春第一會”進行動員部署。所有涉企和民生領域審批事項集中進入政務服務大廳，12345政務服務便民熱線接通率穩定達到98%以上。



五是深謀共享，著力在推進共同富裕中展現新作為。面對去年歷史罕見的洪澇災害，河北及時轉移受災群眾，全力搶險救災，有力保障人民群眾生命財產安全。全力以赴抓好災後恢復重建，預撥付補償救助資金、預賠付保險資金，確保受災群眾安居樂業、溫暖過冬。去年糧食總產762億斤，超額完成國家下達的任務。滾動實施民生工程，提高教育、社保、養老、醫療等公共服務水平，去年城鎮新增就業近90萬人，群眾獲得感、幸福感、安全感持續增強。



（來源：澎湃新聞）