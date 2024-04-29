中火增燃氣機　盧秀燕：發電壓力不應在台中

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月29日電（記者 方敬為）台中火力發電廠（中火）擬增建4部燃氣機組及天然氣儲存槽，但台電公司並未提出老舊燃煤機組除役相關規劃，引發地方反彈，中國國民黨台中市長盧秀燕今天對此質疑，難道是電力不夠，所以中火又要新增發電機組？官方不應將發電的壓力都放在台中，中火已是全台最大電廠，火力發電造成汙染，恐怕讓台中空污整治功虧一簣，台電應與台中市政府溝通。



台中市政府依據《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，要求中火減煤、減排，台電公司提出增建燃氣機組減少碳排放量，第一期工程將於2025年增設2部燃氣機組，並與市府達成協議，屆時將除役2部老舊燃煤機組。日前台電卻發出環境影響說明會，公告第二期工程將再新建4部燃氣機組與天然氣儲存槽，卻沒有其他燃煤機組退場規劃，引發地方民眾質疑，屆時中火將有14部發電機組，比現有10部機組要多出4部。



盧秀燕29日出席“台中市清水區人口破9萬慶祝活動”，針對台電擬增建中火燃氣機組受訪表示，中火已是全台最大電廠，且全是用火力發電。火力發電包括燒煤、天然氣，會造成空氣污染，雖然天然氣比煤電要好一點，可是也是被歸類為火力發電，還是有污染。



盧秀燕指出，之前中火要增加2部燃氣機組，經過協調後，台電同意要拆除2部老舊燃煤機組，有達成文字協議，可能最近發現電力不夠，台電又要於中火再增建4部燃氣機組，她認為，不能只將發電的壓力放在台中，中火已經是全台最大電廠，且是污染程度最高的火力發電。



盧秀燕認為，如果按之前新增2部燃氣拆2部燃煤的協議，市府可以接受，如果還要再增加4部燃氣機組，她呼籲台電應該要再承諾其他燃煤機組退場、減煤，這樣才不會讓台中市過去幾年改善空氣污染的成果功虧一簣，不能只增不減。

