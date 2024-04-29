陸向花蓮捐組合屋　綠委搶提250億復原方案

民進黨團召開“403花蓮震災，復原重建方案記者會”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月29日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁訪陸帶回多項利多，其中陸方願意向花蓮地震災區捐贈組合屋，將透過兩岸紅十字組織捐助。民進黨“立法院”黨團今天也趕緊召開有關403花蓮震災，復原重建方案記者會說明。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，他們根據第二預備金、年度預算以緩濟急等籌措約新台幣250億元預算，將用在花蓮震災上，她表示，傅崐萁要用特別條例編列預算，時間會拉太長，且當成傅崐萁個人政績，要跟政府別苗頭。



民進黨“立法院”黨團今天召開“403花蓮震災，復原重建方案記者會”，出席者有黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、民進黨“立委”蘇巧慧、張宏陸、陳瑩、沈伯洋等。



吳思瑤表示，我們向大家具體報告責成“行政院”組成“0403花蓮地震專案小組”，整合各部會資源，希望協助災民即時困難，早日重建災區。大家都看到傅崐萁大動作提出賑災特別條例，要編列新台幣150億元特別預算，現在又加碼要提升到300億元特別條例，傅崐萁要單獨立法是要討功勞，要跟政府部門別苗頭，當成個人功德。



她表示，民進黨提出不需要特別立法，現在用第二預備金、特別統籌分配稅款等，就可以有250億元，不需要特別立法，也擔心立法時間過長。

