被猛攻不退縮　徐巧芯：清白後一筆一筆帳算

藍委徐巧芯。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月29日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”徐巧芯29日上午於“立院”受訪時，針對近來被綠營炮火猛攻一事，進行了回應。她除了不改過往自稱蜜獾的本色，除了針對綠營鋪天蓋地的攻擊一一回應之外，也直接嗆聲這樣的霸凌她完全不怕。她表示等哪天司法還她清白之後，她會針對這次的攻擊一筆一筆的帳算。



徐巧芯近日成為了綠營炮火的焦點，首先是因為大姑涉入詐騙案件而受到波，又有婆婆超貸等爭議。此外，徐巧芯也因為穿著名牌服飾而受到社會民主黨台北市議員苗博雅的質疑。苗博雅指出，徐巧芯身穿名牌與其“早餐店女孩”的形象不符，並質疑其財產申報的真實性。更有政治評論員溫朗東質疑她丈夫是刻意操弄免疫來逃兵，甚至有偏綠政治節目針對她“一家三口睡1坪大房間”的言論，在節目上擺床墊嘲諷。



對此，徐巧芯受訪時回應了這些攻擊。她首先針對政論節目的嘲諷回應，她指出有些人可能從未體會過普通人的生活，卻在節目中輕易地取笑那些勤勞工作的人。徐巧芯強調，雖然她身為公眾人物，願意接受公眾的檢視和批評，但她無法容忍那些嘲笑經歷過苦難的普通人的行為。



徐巧芯認為，這些評論家應該向那些在狹小空間中共同生活的貧困家庭正式道歉。媒體和政論節目應該保持基本的良心和底線，不應該為了攻擊一個政治人物而牽連無辜的人。她呼籲，不應該將個人的社會經驗套用於所有人身上，因為每個人的生活經歷和背景都是獨特的。

