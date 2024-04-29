台電增中火4燃氣機組　民憂若開戰首當其衝

台電公司舉辦台中電廠增建燃氣機組與儲氣槽說明會，遭民眾抗議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月29日電（記者 方敬為）為解決缺電問題，台中火力發電廠（中火）擬增建4部燃氣機組及天然氣儲存槽，台電公司今天在地方舉辦說明會，遭民眾抗議聲淹沒，民眾痛批，儲氣槽集中在台中港區，風險係數高，兩岸開戰恐怕首當其衝。民意代表則質疑，中火機組只增不減，國民黨“立委”顏寬恒要求台電不能一直增加中火發電機組，卻沒有老舊燃煤機組的退場機制，空污恐怕更嚴重，對台中人不公平！



台中市政府依據《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，要求中火減煤、減排，台電公司提出增建燃氣機組減少碳排放量，第一期工程將於2025年增設2部燃氣機組，並與市府達成協議，屆時將除役2部老舊燃煤機組，日前台電卻發出環境影響說明會，公告第二期工程將再新建4部燃氣機組與天然氣儲存槽，卻沒有其他燃煤機組退場規劃，地方民眾擔心儲氣槽的安全問題，並對空氣污染有疑慮，29日紛紛到說明會抗議，表達訴求。



說明會現場包括國民黨“立委”顏寬恒、台中市議員李中、黃馨慧、楊大鋐、黃佳恬、李文傑、民進黨市議員張家銨、曾威、台灣民眾黨市議員江和樹出席關切。民眾在會場周邊綁上“停止燃煤污染”、“堅決反對港區內增設儲氣槽”等訴求布條，台電人員工程簡報一結束，馬上被抗議聲淹沒。



顏寬恒表示，台電公司增建燃氣機組的污染比燃煤機組少，發電功率又比較高，這點大家不會有爭議，問題在於，台電公司先前承諾增建2部燃氣機組，要除役2部燃煤機組，現在第二期又要增加4部機組，卻反而沒有汰換現有燃煤機組的規劃，未來中火可能將有14部機組，比現在的10部機組還要多，空氣污染的問題恐怕更嚴重，他要求台電應該要針對燃煤機組有退場規劃，不能只增不減。

