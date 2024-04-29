賴系綠委林俊憲：兩岸要融冰解凍　樂觀其成

林俊憲。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委赴大陸訪問回台，大陸宣布13項惠台措施，包含重啟福建居民到馬祖觀光、恢復開放台灣文旦柚進口等等。民進黨賴清德子弟兵、台南“立委”林俊憲今天受訪說，我們認為兩岸要融冰、解凍，我們也樂觀其成，但是交流應該要開大門、走大路，旅遊要全面才是真的，不是好像小鼻子小眼睛。



他指出，如果真的要繼續開放兩岸旅遊交流，那應該要兩邊正式坐下來會談，旅遊有事先工作要談，例如踩線團、兩岸旅遊保險、旅遊權益等要先談好 這樣才是真正善意的開放。



林俊憲說，中國禁止台灣柑橘類，其他的要不要一起開放，為什麼衹有開放文旦。話說回來，兩岸旅遊、交流，過去都有經驗，也交流過，不管人數、規模都很大，如果真的要繼續開放兩岸旅遊交流，那應該要兩邊正式坐下來會談，例如踩線團、兩岸旅遊保險、旅遊權益等要先談好 這樣才是真正善意的開放。



林俊憲說，大陸對兩岸旅遊，說禁止就全面禁止，台灣旅遊業損失慘重；水果也是，中國突然禁止柑橘類，對台灣水果很大的侮辱，但我們這幾年繼續吃，很營養、健康，檢疫要協商，有規範有的可以禁止，有的改善處理，但他們就直接打掉，說我們水果有問題。

