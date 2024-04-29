“監委”查35年舊案約談侯　藍委痛批東廠

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月29日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”羅智強、林思銘和吳宗憲29日在司法及法制委員會質詢“監察院”秘書長李俊俋，針對近日以35年前的羅益世案約談國民黨新北市長侯友宜的“監察委員”高湧誠大表不滿。藍委們依依細數高湧誠過往涉入的眾多爭議案件，指出他宛如東廠一般專門替執政黨剷除異己，要求將高湧誠送紀律委員會。面對藍委們的要求，也是前綠委的李俊俋態度也很強硬，回說“監察院”是獨立的機關會自我管理，“立法院”無權干涉。



高湧誠日前因發生於1989年世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境一案，約談了當時擔任台北市中山分局刑事組長侯友宜。這次約談引起了藍委們的不滿，認為這毫無疑問是一場政治追殺。



三位藍委都有提到，高湧誠過去多起爭議事件。包含調查段宜康吞曲棍球案的檢察官陳隆翔、卡管案中調查前台大校長管中閔和林智堅論文抄襲案中的被抄襲者“調查局”調查官餘正煌。



羅智強言詞激昂的痛批，“監察院”的功能和效率不彰，且往往在處理事件上充滿偏見，宛如執政黨的“東廠”。他認為“監察院”應該是要廢了，更直接酸曾經喊要廢“監察院”，但現在卻擔任“監察院”秘書長的李俊俋是個政治大笑話。羅特別點名高湧誠的諸多弊案，質疑他在2020年曲棍球協會案2度彈劾辦案的檢察官、在林智堅論文案後調查指控抄襲者餘正煌的洩密案、在“卡管案”中糾正台大，羅智強主張“監察院”應該要廢。羅指出，如果沒辦法透過“修憲”廢“監察院”，他會試圖從預算上卡住“監察院”。

