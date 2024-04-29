陸放利多　翁曉玲促綠營政府平等對待大陸

翁曉玲說，只要台陸雙方真心誠意溝通，沒有化解不了的難題。（照片：翁曉玲臉書） 中評社台北4月29日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁26日到28日率16位黨籍“立委”訪問中國大陸，大陸接連宣布13項惠台措施，訪團成員之一的翁曉玲今天在臉書發文說，在開放陸生來台就學、簡化和鬆綁兩岸交流往來行政流程等議題，皆感受到陸方善意回應，並點名民進黨政府“有平等對待大陸嗎？”此外，翁曉玲也特別提到，此行對於大陸全國政協主席王滬寧的記性感到佩服。



翁曉玲指出，三天兩夜的兩岸和平破冰之旅，在台、陸雙方代表有高度誠意和理解互動下圓滿完成，雙方也達成幾點共識，包括一、開放福建居民至馬祖旅遊；二、待平潭至台灣客海上客船直航復航後，即恢復福建居民經海空途徑到台灣的團體旅遊；三、開放台灣的農漁產品在符合陸方檢疫要求下可輸入大陸；四、雙方均表兩岸和平的重要。此外，翁曉玲說陸方額外加碼的善意還有，開放大陸民眾換發入台證以及呼籲台方儘快全面恢復兩岸客運直航，特別是恢復天津、西安、昆明、貴陽等30個城市。



翁曉玲表示，針對國民黨團向陸方提出的訴求，包括開放陸生來台就學、簡化和鬆綁兩岸交流往來行政流程等議題，均感受到陸方善意回應。在協商過程中，感受到換位思考，當期望陸生來台就學時，台灣有提供給他們安心的就學環境和足夠的保障嗎？陸生的受教權和在台生活的處境，不該比外國學生差。

